Давлат раҳбари МХҚ раиси Ермек Сағимбаевни қабул қилди
ASTANА. Kazinform — Президентга идоранинг йил бошидан буён амалга оширган фаолиятининг асосий натижалари ва келгуси даврдаги вазифалари тўғрисидаги ҳисоботи тақдим этилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ермек Сағимбаевга кўра, миллий хавфсизлик органлари экстремизм ва терроризмга алоқадор 67 нафар кишини қўлга олган. Радикал ҳаракатга аъзо бўлган 83 нафар киши судланган.
Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда кўрилган чора-тадбирлар натижасида 17 та жиноий гуруҳ йўқ қилинди, уларнинг 244 нафар аъзоси қўлга олинди. 96 нафар киши ҳибсга олинган.
Ноқонуний муомаладан 453 та қурол, 64 та граната, 6 мингга яқин ўқ-дорилар мусодара қилинди. Наркотик моддаларнинг 16 та лабораторияси, 25 та халқаро ва 19 та ҳудудий гиёҳванд моддалар савдоси каналлари йўқ қилинди. 20 тоннага яқин наркотик моддалар, шу жумладан 13 тонна Колумбия кокаини ва 10 тонна прекурсорлар муомаладан чиқарилди.
Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ва коррупцияга қарши курашиш доирасида давлатга 3,8 триллион тенге миқдорида зарар етказилишининг олди олинди. Бюджетга 255 млрд тенге қайтарилди. Коррупция факти бўйича 91 та жиноят иши қўзғатилган.
Учрашув якунида Президент миллий хавфсизлик органлари фаолиятига оид қатор топшириқлар берди.
