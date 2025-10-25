OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:01, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Давлат байроғини кўтариш маросимида иштирок этди

    ASTANА. Кazinform - Ақорда қароргоҳи олдидаги майдонда Республика куни ва Қозоғистон Суверенитети декларацияси қабул қилинганининг 35 йиллиги муносабати билан Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди.

    Давлат байроғини кўтариш
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

     

    Фахрий қоровул бошлиғи Президентга рапорт берди. Сўнгра мамлакат Давлат байроғи кўтарилиб, мадҳияси янгради.

    – Давлат байроғини кўтариш маросими барча ҳудудларда давом этади, – дейилади хабарда.

    давлат байроғини кўтариш
    Фото: Ақорда
    давлат байроғини кўтариш
    Фото: Ақорда
    д
    Фото: Ақорда
    давлат байроғини кўтариш маросими
    Фото: Ақорда
    давлат байроғини кўтариш
    Фото: Ақорда

     

     

     

    Теглар:
    Республика куни Давлат рамзлари Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!