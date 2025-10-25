12:01, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент Давлат байроғини кўтариш маросимида иштирок этди
ASTANА. Кazinform - Ақорда қароргоҳи олдидаги майдонда Республика куни ва Қозоғистон Суверенитети декларацияси қабул қилинганининг 35 йиллиги муносабати билан Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Фахрий қоровул бошлиғи Президентга рапорт берди. Сўнгра мамлакат Давлат байроғи кўтарилиб, мадҳияси янгради.
– Давлат байроғини кўтариш маросими барча ҳудудларда давом этади, – дейилади хабарда.