17:20, 01 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Кипр Президенти Никос Христодулидисга табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Kazinforn — Қасим-Жомарт Тоқаев Никос Христодулидисни Кипр Республикаси Мустақиллик куни билан табриклади ва унинг ватандошларига фаровонлик тилади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қозоғистон Президенти Астана ва Никосия ўртасидаги ҳамкорлик кўлами йилдан-йилга кенгайиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, икки давлат ўртасидаги ўзаро англашувга асосланган дўстона муносабатлар бундан кейин ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.
