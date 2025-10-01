16:55, 01 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Нигерия Президентини мустақилликнинг 65 йиллиги билан табриклади
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Бола Аҳмед Тинубуни Нигерия Федератив Республикаси Мустақиллигининг 65 йиллиги билан табриклади, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент ўз телеграммасида Қозоғистон ва Нигерия ўртасидаги муносабатлар дўстона эканлигини таъкидлаб, икки халқ фаровонлиги йўлида ҳамкорликни янада ривожлантиришга тайёр эканини тасдиқлади.
