Давлат раҳбари Катрина Клаас-Мюльхойзерни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Германия иқтисодиёти Шарқий қўмитаси директорлар кенгаши раиси, CLAAS Group кузатувчилар кенгаши раиси Катрина Клаас-Мюльхойзер Қозоғистон-Германия иқтисодий ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президент бошқарув раисига икки томонлама муносабатларни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди ва қўшма ташаббуслар ва лойиҳаларни доимий равишда қўллаб-қувватлашга ишонч билдирди.
Катрина Клаас-Мюльхойзер Қасим-Жомарт Тоқаев ва Қозоғистон халқини янги Конституцияни қабул қилиш бўйича референдумнинг муваффақиятли ўтгани билан табриклади.
Суҳбат давомида савдо, инвестиция ва саноат соҳаларида ҳамкорликнинг катта салоҳиятига эътибор қаратилди.
Икки мамлакат ўртасида энергетика, машинасозлик, агросаноат комплекси, логистика ва сув ресурсларини бошқариш каби соҳаларда ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга эътибор қаратилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Катрина Клаас-Мюльхойзер шунингдек, бўлажак C5+Германия мулоқоти кун тартибини муҳокама қилди ва савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтиришга келишиб олди.
