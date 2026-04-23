Қозоғистон Франциянинг EDF компанияси билан стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Electricité de France компанияси бошқаруви раиси ва бош директори Бернар Фонтанани қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида Қозоғистон ва EDF ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинди.
— Компания кам углеродли ва ядровий энергия соҳасида дунё етакчиси ҳисобланади. Президент ҳамкорлик учун катта имкониятлар мавжудлигини таъкидлади ва мамлакатимиз Франция компанияси билан ўзаро алоқаларни мустаҳкамлашга катта аҳамият беришини таъкидлади, — дейилади хабарда.
EDF бошқаруви раисининг сўзларига кўра, компания барқарор ва замонавий энергия инфратузилмаси бўйича алоқаларни янада фаоллаштириш ниятида. Президент Қозоғистон халқаро ҳамкорлар, жумладан, EDF билан очиқ ва тенг ҳуқуқли тамойиллар асосида самарали ҳамкорликни ўрнатишга тайёрлигини тасдиқлади.
Учрашувда уран етказиб бериш бўйича ўзаро ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилди.