Давлат раҳбари Грузия Президенти Михаил Кавелашвили билан учрашди
ASTANА. Каzinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Астанада бўлиб ўтаётган Минтақавий экологик саммит доирасида Михаил Кавелашвили билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Томонлар Қозоғистон-Грузия муносабатларининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини кўриб чиқдилар.
Давлат раҳбари Грузия Қозоғистоннинг Жанубий Кавказдаги муҳим ва ишончли ҳамкори эканлигини таъкидлади ва ўзаро ҳамкорликка янги туртки беришга тайёрлигини тасдиқлади.
Президентлар ҳамкорликнинг кучайиб бораётганини ва савдо-иқтисодий алоқаларни кучайтириш зарурлигини таъкидладилар.
Учрашувда қўшма инфратузилма ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, бизнес муҳитини кенгайтириш, шунингдек, икки мамлакатнинг транспорт ва транзит салоҳиятидан самарали фойдаланиш масалалари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Михаил Кавелашвили глобал ва минтақавий кун тартиби бўйича фикр алмашди.
Эслатиб ўтамиз, давлат раҳбарлари Минтақавий экологик саммитнинг кўргазма павильонларини томоша қилди.