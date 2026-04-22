Давлат раҳбарлари Минтақавий экологик саммитнинг кўргазма павильонларини томоша қилди
ASTANА. Кazinform — Президентлар ва хорижий делегациялар раҳбарлари RES 2026 EXPO халқаро яшил ва барқарор технологиялар кўргазмасига ташриф буюрдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон, Арманистон, Грузия, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон президентлари ва бошқа ҳурматли меҳмонлар Марказий Осиё мамлакатлари ва Озарбайжон павильонлари билан таништирилди. Бу ерда асосий эътибор яшил энергия ва табиий ресурсларни бошқариш соҳаларидаги миллий устуворликларга қаратилган.
Кўргазмаларда барқарор экотизимни сақлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, экологик муаммоларни ҳал қилишнинг инновацион усулларини кўриб чиқиш ва Орол денгизини тиклашга чақирилади.
Давлат раҳбарларига минтақадаги бизнеснинг эко-лойиҳалари намойиш этилди. Ушбу ташаббуслар доирасида компаниялар яшил энергия, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндиларни қайта ишлаш соҳаларида саноат ечимларини таклиф қилмоқдалар.
Кўргазмада 30 мамлакатдан 240 дан ортиқ иштирокчи ва халқаро ҳамкорлар иштирок этди. Барқарор ривожланиш соҳасидаги илғор ташаббуслар 120 дан ортиқ павилёнларда жамоатчиликка намойиш этилди.
Давлат ва бизнес ўртасидаги мулоқот майдончасига айланган инвестиция форуми алоҳида аҳамиятга эга.
Кўргазмада барқарор ривожланиш ва экологиянинг долзарб масалалари бўйича халқаро учрашувлар ва эксперт муҳокамалари ўтказилади.
Инновацион лойиҳалар ва ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлашга қаратилган "Яшил" стартаплар танлови ҳам ташкил этилди.
Меҳмонлар минтақа мамлакатларидан келган дизайнерларнинг асарларини ва экологик фильмлар фестивалини томоша қилишлари мумкин.