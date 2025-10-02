Давлат раҳбари форум номини AI Bridge деб ўзгартиришни таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев келгуси йилдан форумни AI Bridge деб аташ кераклигини, бироқ форумнинг мақсад ва вазифалари ўзгармаслигини айтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
— Ҳозир жаҳон ҳамжамияти сунъий интеллектнинг келажаги бўйича турли танловлар олдида турибди. Улардан баъзилари чексиз имкониятларни очиб беради. Бошқалар эса катта қийинчиликларга дуч келиши мумкин. Бироқ, бир нарса аниқ - келажагимиз қандай бўлиши бизнинг биргаликда ҳаракат қилишимизга боғлиқ.
Сунъий интеллект — бизнинг замонамизнинг воқелиги. Инсоният тараққиётининг яқин йиллардаги асосий йўналиши бевосита сунъий интеллект билан боғлиқ бўлиши аниқ. Шу боис, келгуси йилдан бошлаб форум AI Bridge деб номланиши керак, деб ҳисоблайман. Бироқ форумнинг мақсад ва вазифалари ўзгармайди. Ушбу ноёб платформа технология гигантлари ва турли стартаплар, бизнес ва илм-фан, давлат ва фуқаролар ўртасидаги боғловчи бўлиб қолади.
Форумнинг янги йўналиши халқаро ҳамкорликка янги суръат бағишлайди ва сунъий интеллектдан халқимиз манфаати йўлида самарали фойдаланишга хизмат қилади, — деди у.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг айтишича, сунъий интеллектнинг улкан салоҳиятидан адолатли, хавфсиз ва қудратли Қозоғистонни яратиш учун фойдаланиш мумкин.
— Лекин тинч ўтириб бўлмайди, олдимизда жуда кўп ишлар турибди. Сунъий интеллектнинг улкан салоҳиятидан адолатли, хавфсиз ва қудратли Қозоғистонни яратиш учун фойдаланиш мумкин.
Бироқ, биз ҳақиқатга тик қарашимиз лозим: сунъий интеллект ва рақамлаштириш барча муаммоларни бирданига ҳал қила олмайди. Оммавий рақамлаштириш ва сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш учун бир вақтнинг ўзида учта жуда муҳим вазифа бажарилиши даркор.
Хусусан, ушбу соҳага ресурсларни жалб қилиш, янги билимларни ўзлаштириш ва ахлоқий меъёрларга риоя қилиш. Бир сўз билан айтганда, тезкор ва очиқ ҳаракат қилиш, адолатли ва самарали қарорлар қабул қилиш зарур, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Астанада Digital Bridge 2025 халқаро технология форуми бошланди.