11:16, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Астанада Digital Bridge 2025 халқаро технология форуми бошланди
ASTANA. Kazinform — Форумнинг ялпи йиғилишида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев нутқ сўзлайди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Тадбирда Қозоғистонда расмий ташриф билан келган Венгрия Президенти Тамаш Шуйок фахрий меҳмон сифатида иштирок этмоқда.
Маърузачилар орасида Теlegram асосчиси ва бош директори Павел Дуров, Sinovation Ventures ва 01ai бош директори Ли Кай Фу, Стэнфорд университети тадқиқотчиси ва Google эксперти Питер Норвиг, G42 International бош директори Мансур Иброҳим Ал Мансурий, Стэнфорд университети профессори Илья Стербулаев ва hi-tech саноатининг бошқа вакиллари бор.