Дастан Сатпаев Абу-Дабидаги илк йиғинда иштирок этмайди
ASTANА. Кazinform — «Қайрат» футбол клуби Абу-Дабидаги илк йиғинда иштирок этадиган футболчилар рўйхатини эълон қилди. Бироқ, Дастан Сатпаев рўйхатда йўқ.
«Қайрат» ФК матбуот хизматининг хабар беришича, Дастан Сатпаев, Олжас Байбек ва Азамат Туяқбаев даволаниш ва реабилитациядан ўтишмоқда. Шунинг учун улар Абу-Дабидаги илк йиғинда қатнашмайди.
Шуни таъкидлаш керакки, 2 январь куни жамоа уч ҳафталик танаффусдан сўнг базада тўпланиб, дастлабки тиббий кўрикдан ўтди.
4 январь куни эрта тонгда эса «Қайрат» клуби жамоси Бирлашган Араб Амирликларига жўнаб кетди. Улар 15 январгача давом этадиган машғулот йиғинини ўтказадилар. Йиғиннинг асосий мақсади оптимал жисмоний ҳолатга келиш ва расмий ўйинларга тайёргарлик кўришдир.
Демак, Абу-Дабидаги илк йиғинда иштирок этадиган футболчилар рўйхати қуйидагича:
Дарвозабонлар:
— Темирлан Анарбеков;
— Шерхан Қалмирза;
— Данила Буч.
Ҳимоячилар:
— Луиш Мата;
— Александр Мартинович;
— Егор Сорокин;
— Еркин Тапалов;
— Александр Мринский;
— Александр Широбоков;
— Лев Кургин;
— Султан Асқаров;
— Амирбек Базарбаев.
Ярим ҳимоячилар:
— Дан Глейзер;
— Валерий Громико;
— Дамир Қасабулат;
— Адилет Садибеков;
— Яакко Оксанен;
— Юг Станоев;
— Муҳамедали Абиш;
— Исмаил Бекболат.
Ҳужумчилар:
— Жоржиньо;
— Эдмилсон;
— Рикардиньо;
— Рамазон Бағдат;
— Мансур Бирқурманов.
Эслатиб ўтамиз, "Қайрат" 2026 йилда илк ўқув-машғулот йиғинини Абу-Дабида ўтказади.