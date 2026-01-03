OZ
    11:22, 03 Январь 2026 | GMT +5

    "Қайрат" 2026 йилда илк ўқув-машғулот йиғинини Абу-Дабида ўтказади

    ASTANА. Кazinform — 4 январь куни эрта тонгда "Қайрат" Бирлашган Араб Амирликларига жўнаб кетади ва 15 январгача давом этадиган ўқув-машғулот йиғинини ўтказади. Бу ҳақда футбол клуби матбуот хизмати хабар берди.

    футболчилар
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Йиғиннинг асосий мақсади оптимал жисмоний ҳолатга келиш ва расмий ўйинларга тайёргарлик кўришдир.

    2 январь куни жамоа уч ҳафталик танаффусдан сўнг базада тўпланиб, дастлабки тиббий кўрикдан ўтгани ҳақида хабар берилди.

    Абу-Дабида жамоа иккита назорат ўйинини ўтказади:

    • 9 январь - "Нефтчи"
    • 14 январь - "Вараждин"

    Эслатиб ўтамиз, 20 январь куни "сариқ-қоралар" Астанада Бельгиянинг "Брюгге" жамоасига қарши, 28 январда эса Лондонда "Арсенал"га қарши UEFА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг сўнгги ўйинини ўтказадилар.

    Эслатиб ўтамиз, Мбаппе "Қайрат" - "Реал" учрашувининг энг яхши футболчиси деб топилди.

    Футбол Қайрат Спорт
    Сўнгги хабарлар
