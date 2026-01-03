"Қайрат" 2026 йилда илк ўқув-машғулот йиғинини Абу-Дабида ўтказади
ASTANА. Кazinform — 4 январь куни эрта тонгда "Қайрат" Бирлашган Араб Амирликларига жўнаб кетади ва 15 январгача давом этадиган ўқув-машғулот йиғинини ўтказади. Бу ҳақда футбол клуби матбуот хизмати хабар берди.
Йиғиннинг асосий мақсади оптимал жисмоний ҳолатга келиш ва расмий ўйинларга тайёргарлик кўришдир.
2 январь куни жамоа уч ҳафталик танаффусдан сўнг базада тўпланиб, дастлабки тиббий кўрикдан ўтгани ҳақида хабар берилди.
Абу-Дабида жамоа иккита назорат ўйинини ўтказади:
- 9 январь - "Нефтчи"
- 14 январь - "Вараждин"
Эслатиб ўтамиз, 20 январь куни "сариқ-қоралар" Астанада Бельгиянинг "Брюгге" жамоасига қарши, 28 январда эса Лондонда "Арсенал"га қарши UEFА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг сўнгги ўйинини ўтказадилар.
