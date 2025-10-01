11:45, 01 Октябрь 2025 | GMT +5
Мбаппе "Қайрат" - "Реал" учрашувининг энг яхши футболчиси деб топилди
ASTANA. Kazinform - Жаҳон чемпионати совриндори, Мадриднинг “Реал” клуби футболчиси Килиан Мбаппе Алматида Мадриднинг “Қайрат”га қарши ўйинида энг яхши футболчи деб топилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Мбаппе Чемпионлар лигаси доирасида Алматида "Қайрат"га қарши ўйинда хет-трик қайд этди ва ҳақли равишда учрашувнинг энг яхши футболчисига айланди. Унга ҳайкалча тақдим этилди. Шундан сўнг Мбаппе мухлисларга мурожаат қилди.
"Бугун мен учта гол урдим, лекин кўпроқ гол уришим мумкин эди ва яхшиланишга ваъда бераман. Яна битта ғалаба ва биз Мадридга кўпроқ очколар билан қайтамиз. Шанба куни “Бернабеу”да кўришгунча! Hala Madrid" - деди Мбаппе.