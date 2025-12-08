Чехияда 30 дан ортиқ одам А гепатитидан вафот этди
ASTANА. Кazinform — Чехияда 32 киши А гепатитидан вафот этди. Бугун 3000 дан ортиқ ҳолат қайд этилди, деб хабар беради BILD.
Бироқ, эпидемия ҳали энг юқори чўққисига чиқмаган.
Расмий маълумотларга кўра, эпидемия баҳорда уйсизлар ва гиёҳвандлар орасида бошланган, аммо охир-оқибат барча ижтимоий гуруҳларга тарқалди. Энди касаллик Рождество бозорларига ҳам етиб келди. Германия чегараси яқинидаги Божи Дар шаҳрида расмийлар уч ҳафта олдин шахсий гигиена ҳақида огоҳлантириш эълон қилишди.
Прага ярмаркаларида сотувчилар қўлқоп кийишади ва дўконларини мунтазам равишда дезинфекция қилишади. Бироқ, касаллик камаймаяпти, чунки кўпчилик ташриф буюрувчилар дезинфекцияловчи воситаларни эътиборсиз қолдирадилар.
Чехия Тиббиёт палатаси президенти Милан Коубекнинг айтишича, ҳозирги гепатит А эпидемияси 1979 йилдан бери энг каттаси ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россияда коронавируснинг янги штамми тарқалгани ҳақида хабар берган эдик.