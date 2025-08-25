Россияда коронавируснинг янги штамми тарқалди
ASTANA. Kazinform — Россия истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва инсон саломатлигини назорат қилиш федерал хизмати (Роспотребнадзор) раҳбари Анна Попова мамлакатда SARS-CoV-2’нинг янги XFG штамми, яъни Stratus тарқалаётганини айтди. Бу ҳақда у ТАСС агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
Попованинг сўзларига кўра, янги штамм юқори даражада юқумли, бироқ касаллик одатда енгил шаклда кечмоқда.
— Ҳар куни янги ҳолатлар ортиб боряпти. Аввал 300 та, кейин 384 та ҳолат қайд этилди. Бу кўрсаткич бундан ҳам кўп бўлади, — деган Попова.
Мутахассиснинг таъкидлашича, коронавируснинг ҳар бир янги геноварианти омон қолиш ва ривожланиш учун ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Шу боис инфекция оқибатлари турлича бўлиши мумкин, профилактика чораларига амал қилиш ва соғлиққа эътиборли бўлиш зарурлиги эслатиб ўтилган.
Роспотребнадзор маълумотига кўра, июль охирига келиб Россияда Stratus штамми билан 114 та зарарланиш ҳолати қайд этилган. Улардан 54 фоизи Москвага тўғри келади, қолганлари эса Москва вилояти, Магадан, Свердловск ва Ленинград вилоятларида аниқланган.
Россияда Stratus билан илк касалланиш 24 апрелда қайд этилган, дунёда эса биринчи ҳолат 2025 йил 27 январда Канадада аниқланган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, штамм тез тарқалади, аммо енгил кўринишда бўлиб, асосан асоратсиз ўтади. Касалликнинг ўзига хос белгилари орасида овознинг бўғилиб қолиши қайд этилган.
