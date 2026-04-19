Bugun Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 2026-yil 19-aprel kuni Jezqazg‘an, Qarag‘andi va Temirtau shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli moddalar (ifloslantiruvchi moddalar) to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosi sifatining yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 17-aprel kuni Qozog‘istonning bitta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.