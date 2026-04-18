Bugun faqat bitta shaharda havo sifati yomonlashadi — Qazgidromet
ASTANA. Kazublhjvtn — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 18-aprel kuni Aqto‘be shahrida tunda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalar konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 17-aprel kun Qozog‘istonning aksariyat qismida ob-havo beqaror bo‘lishi haqida xabar bergan edik.