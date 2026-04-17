Qozog‘istonning aksariyat qismida ob-havo beqaror bo‘ladi — Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — Sinoptiklar 17-aprel kuni mamlakatning bir qator hududlarida noqulay ob-havo sharoitlari haqida ogohlantirishdi.
Qozog‘istonning aksariyat qismida atmosfera frontal tizimlarining o‘tishi tufayli beqaror ob-havo sharoiti saqlanib qoladi. Mamlakatning aksariyat qismida momaqaldiroq bo‘ladi va yomg‘ir yog‘adi.
Respublikaning janubi va janubi-sharqida kuchli yomg‘ir yog‘adi, mamlakatning shimoli-sharqi, sharqi, markazi va janubi-sharqidagi tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik bo‘ladi. Shuningdek, yaxvonlik hosil bo‘lishi, ba’zan qor aralash yomg‘ir yog‘ishi, do‘l va bo‘ronlar bo‘lishi mumkin.
Mamlakatning barcha hududlarida tuman hukmronlik qiladi, janubda chang bo‘ronlari esadi.
Turkiston viloyatining tog‘ etaklarida, janubi-g‘arbida, Jambil viloyatining tog‘ etaklarida, vaqti-vaqti bilan Almati viloyatining janubi va sharqida 30 m/s va undan yuqori tezlikda juda kuchli shamol esadi.
Shuningdek, yuqorida aytib o‘tilgan hududlarning ayrim joylarida va Abay viloyatining janubida yuqori yong‘in xavfi saqlanib qolmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonning ayrim hududlarida havo harorati -18°C gacha pasayadi.