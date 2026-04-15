08:35, 15 Апрель 2026 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning markazidagi shaharlarda havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 15-aprel kuni Balqash, Qarag‘andi va Temirtauda kechasi noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya)yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o'tamiz, Qozog'istonda 12-16-aprel kunlari ob-havo qanday bo'lishi haqida xabar bergan edik.