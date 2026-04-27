Bugun Qozog‘istonning markazidagi shaharlarda havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 27 aprel kuni Jezqazg‘an, Qarag‘andi va Temirtau shaharlarida kunduzi noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 26-aprel kuni Qozog‘stonning 2 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.