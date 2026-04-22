Bugun Qozog‘istonning 7 ta shahrida ob-havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 22-aprel kuni Qozog‘istonning 7 ta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 22-aprel kuni O‘skemen, Semey, Atirau, Aqto‘be, Taldiqorg‘an, Almati va Astana shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar prognoz qilinmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Agar noqulay meteorologik sharoitlar sodir bo‘lsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
