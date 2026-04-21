    08:35, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Yomg‘ir va momaqaldiroq: 21-23-aprel kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK Qozog‘iston bo‘yicha 2026-yil 21-23-aprel kunlari uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi, deb xabar beradi Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Moskva viloyatidan kelgan siklon va unga bog‘liq atmosfera frontlari Qozog‘iston bo‘ylab beqaror ob-havoga olib keladi, yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.

    23-aprel kuni respublikaning janubi va janubi-sharqida kuchli yomg‘ir yog‘ishi, kunduzi momaqaldiroq bo‘lishi va ba’zi hududlarda do‘l yog‘ishi mumkin.

    Respublika bo‘ylab shamol kuchayishi, kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda.

    Qozog‘iston g‘arbida kunduzgi harorat 7-17°C, shimolda 13-20°C, markazda 15-23°C va janub va janubi-sharqda 15-20°C gacha pasayishi kutilmoqda.

    Eslatib o‘tamiz, 20-aprel kuni Astana, Almati va yana sakkizta shaharda havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Бекабат Узаков
