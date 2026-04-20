    08:39, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Bugun Astana, Almati va yana sakkizta shaharda havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — “Kazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.

    об ҳаво
    Фото: Pixabay

    – 20-aprel kuni Qarag‘andi, Jezqazg‘an, Temirtau, Balqash, O‘skemen, Semey, Ridder, Taldiqorg‘an, Almati va Astana shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 19-aprel kuni Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

