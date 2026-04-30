Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 458,96 тенге, сотиш — 465,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 535,97 тенге, сотиш — 545,97 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,20 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,29 тенге, сотиш — 73,15 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 460,92 тенге, сотиш — 463,52 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,29 тенге, сотиш — 545,78 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,97 тенге, сотиш — 6,10 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,45 тенге, сотиш — 70,27 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан