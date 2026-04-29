    29 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакат бўйлаб жорий ўртача валюта курси қуйидагича шаклланди.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 454,03 тенге, сотиш — 460,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 530,07 тенге, сотиш — 540,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,10 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 458,06 тенге, сотиш — 460,47 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 534,67 тенге, сотиш — 540,33 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,07 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 458,54 тенге, сотиш — 460,57 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 534,61 тенге, сотиш — 540,43 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,07 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 457,21 тенге, 1 евро — 534,62 тенге, 1 рубль — 6,08 тенге.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

