    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 456,02 тенге, сотиш — 463,02 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 534,00 тенге, сотиш — 544,02 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,10 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,62 тенге, сотиш — 73,37 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 458,46 тенге, сотиш — 461,31 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 537,13 тенге, сотиш — 543,01 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,08 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,73 тенге, сотиш — 70,56 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

