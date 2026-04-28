Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 456,02 тенге, сотиш — 463,02 тенге;
— евро: сотиб олиш — 534,00 тенге, сотиш — 544,02 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,10 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,62 тенге, сотиш — 73,37 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 458,46 тенге, сотиш — 461,31 тенге;
— евро: сотиб олиш — 537,13 тенге, сотиш — 543,01 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,08 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,73 тенге, сотиш — 70,56 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 27 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан