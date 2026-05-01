    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 459,09 тенге, сотиш — 466,03 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 537,01 тенге, сотиш — 547,01 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,25 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,21 тенге, сотиш — 73,02 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 461,65 тенге, сотиш — 464,07 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 541,07 тенге, сотиш — 546,56 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,98 тенге, сотиш — 6,11 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,32 тенге, сотиш — 70,23 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф