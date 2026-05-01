Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 459,09 тенге, сотиш — 466,03 тенге;
— евро: сотиб олиш — 537,01 тенге, сотиш — 547,01 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,25 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,21 тенге, сотиш — 73,02 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 461,65 тенге, сотиш — 464,07 тенге;
— евро: сотиб олиш — 541,07 тенге, сотиш — 546,56 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,98 тенге, сотиш — 6,11 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,32 тенге, сотиш — 70,23 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан