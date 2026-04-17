БМТ ўз фаолиятини давом эттира оладими - Президентнинг жавоби
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари БМТ ва бошқа халқаро институтларни такомиллаштириш бўйича фикрлари билан ўртоқлашди.
– Биз минтақавий ва глобал можароларни муҳокама қиламиз. Бироқ, Сиз, Туркиянинг собиқ ташқи ишлар вазири, музокаралар БМТ ва бошқа йирик халқаро ташкилотлар ичида эмас, балки улардан ташқарида олиб борилаётганини пайқаган бўлишингиз мумкин. Томонлар БМТда эмас, балки айрим мамлакатлар пойтахтларида, алоҳида конференция залларида учрашадилар. Биз БМТнинг юқори мартабали вакилларининг можароларда воситачилик қилаётганини тез-тез кўрмаймиз. Бу — ташвишли масала. Бу БМТнинг роли пасайганини англатади. Мен бундан жуда хавотирдаман. Чунки мен ўзим БМТ ва бошқа халқаро ташкилотларда ишлаганман. Энди одамлар кейинги БМТ Бош котиби ким бўлиши мавзусини муҳокама қилмоқдалар. Менимча, бу унчалик муҳим эмас. Асосий масала шундаки, ташкилот ўз фаолиятини ҳозирги шаклда давом эттира оладими?, - деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев сунъий интеллектнинг халқаро ташкилотлар фаолиятига таъсирини ўрганишга чақирди ва глобал ташкилотни тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини таъкидлади.
– Аввал айтганимдек, Хавфсизлик Кенгашининг ўзи жуда долзарб халқаро масалаларни ҳал қилишга тўсқинлик қилмоқда. Бу ғалати, эҳтимол ҳатто бемаъни вазият. Одамлар, дипломатлар ва сиёсатчилар бошқа соҳаларда музокара олиб боришга мажбур. Айтганча, бу муаммо Президент Дональд Трамп томонидан ўтган йилнинг сентябрь ойида БМТ Бош Ассамблеясининг навбатдаги сессиясида аниқ тасвирланган эди. Мен у билан тўлиқ қўшиламан. У БМТ штаб-квартирасидаги бузилган телепромптер ва эскалаторни танқид қилиб, “БМТда ҳамма нарса бузилган!” деди. Бироқ, энг муҳим муаммо шундаки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва бошқа халқаро тузилмалардаги тинчликпарварлик жараёни тўхтаб қолган. Мен кўп томонлама дипломатия тарафдориман. Мен ҳали ҳам тинчликка олиб борадиган адолат ғояси атрофида бирлашган инсониятнинг ёрқин келажагига ишонаман, – деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Анталия дипломатик форумининг панел сессиясида иштирок этди.