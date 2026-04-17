Давлат раҳбари Анталия дипломатик форумининг панел сессиясида иштирок этди
АNTALIYA. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатик форумининг «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» панел сессиясида иштирок этди.
Тадбирни Туркия Парламенти депутати ва собиқ ташқи ишлар вазири Мавлуд Човушўғлу олиб борди.
Ўз навбатида, Давлат раҳбари Туркия Режеп Таййип Эрдоған раҳбарлигида халқаро майдондаги обрўсини ошириб бораётганини таъкидлади.
– Аввало, шуни айтмоқчиманки, Туркия узоқни кўра билувчи етакчи Режеп Таййип Эрдоған раҳбарлигида бу минтақада муҳим рол ўйнайди. Ишонаманки, мамлакатларимиз минтақа вақти-вақти билан дуч келадиган долзарб муаммоларга ечим топишга катта ҳисса қўша олади. Фурсатдан фойдаланиб, биз Президент Эрдоғаннинг келгуси ой Қозоғистонга давлат ташрифига алоҳида аҳамият беришимизни билдирмоқчиман, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Кейин Қозоғистон Президенти бу йил жаҳон ҳамжамияти дуч келадиган асосий муаммолар ва тенденциялар ҳамда яқин келажакдаги халқаро кун тартибини шакллантириш ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
– Дипломатлар ва сиёсатчилар кўпинча чорраҳада инсония чорраҳада турганлигини айтишади. Мен Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг собиқ Бош котиби Кофи Аннаннинг тез-тез: "Биз ҳали ҳам чорраҳадамиз", деганини эслайман. Халқаро кескинликни камайтириш ҳақида гап кетганда, бу вазият ҳеч қачон ўзгармайди. Ҳозирги можаролар минтақавий миқёсдан чиқиб, глобал миқёсга айланди. Албатта, БМТ тенгдоши бўлмаган универсал ташкилотдир, шунинг учун ҳар бир давлатнинг маълум бир масъулияти бор. Ҳамма Бирлашган Миллатлар Ташкилотини қўллаб-қувватлаш кераклигини айтади. Бу — ҳақиқат. Лекин нафақат Ташкилотни қўллаб-қувватлаш, балки уни ислоҳ қилиш ҳам зарур. Бу ҳам ҳақиқат. Ростини айтсам, ҳеч ким "Ташкилот тез орада ислоҳ қилинади" деб ишонмайди. Ахир, биз узоқ вақтдан бери БМТ фаолиятини ислоҳ қилиш, ўзгартириш ва қайта кўриб чиқиш масаласини кўтариб келмоқдамиз. Ҳеч қандай натижа бўлмади. Биз Бирлашган Миллатлар Ташкилотини ислоҳ қилиш, аввало, Хавфсизлик Кенгашидан бошланиши кераклигини тан олишимиз керак, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев панел сессиясида иштирок этиш учун NEST конгресс марказига ташриф буюрди.