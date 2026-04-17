Анталия форуми: Тоқаев панел сессиясида иштирок этиш учун NEST конгресс марказига ташриф буюрди
АNTALIYA. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатик форумининг панел сессиясида иштирок этиш учун NEST конгресс марказига ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
«Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» мавзусидаги етакчилар муҳокамасида Шимолий Македония президенти Гордана Силяновска-Давкова ва Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе иштирок этади.
Модератор — Туркия Буюк Миллат Мажлиси аъзоси, собиқ ташқи ишлар вазири Мавлуд Човушўғлу.
Эслатиб ўтамиз, Астана Анталия форумидан нималарни кутаётганлиги ҳақида хабар берган эдик.