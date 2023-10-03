Асланбек Шимбергенов Осиё ўйинларининг бронза медали соҳибига айланди
Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё ўйинларида бокс бўйича жаҳон чемпиони Асланбек Шимбергенов бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон терма жамоаси сардори А.Шимбергенов 71 килограмм вазн тоифасида 2021 йилги жаҳон чемпиони, Севон Окадзава билан рингга чиқди.
Япониялик боксчи 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, энг кучли деб топилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Осиё ўйинларида Асланбек Шимбергенов ўзбекистонлик боксчини нокаут билан мағлуб этгани ҳақида ёзган эдик.
Шунингдек, Мария Бровкова Осиё ўйинларининг бронза медали соҳибига айланди.
Ака-ука Емельяновлар Осиё ўйинларининг кумуш медали соҳибларига айланди.
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