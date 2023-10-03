11:27, 03 Октябр 2023 | GMT +6
Ака-ука Емельяновлар Осиё ўйинларининг кумуш медали соҳибларига айланишди
Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё ўйинларида қозоғистонлик Сергей ва Тимофей Емельянов кумуш медални қўлга киритди, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Ака-ука Тимофей ва Сергей Емельяновлар каноэда 1000 метр масофага эшкак эшишда ўзбекистонликлардан кейин иккинчи бўлди. Ҳиндистонликлар кучли учликка якун ясади.
Бунгача Сергей кеча Тимур Ҳайдаров билан бирга Осиё олтин медалини қўлга киритган бўлса, Тимофей яккалик баҳсларида бронза медалини қўлга киритганди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон тўртинчи олтин медални қўлга киригани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Мария Бровкова Осиё ўйинларининг бронза медали соҳибига айланди.
Муаллиф: Айдар Оспаналиев