Арманистон қимматбаҳо металлар экспортига квота жорий қилди
ASTANA. Kazinform — Арманистон қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо металлар билан қопланган буюмлар экспортига вақтинчалик квота жорий қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири news.amга таяниб.
4 декабрь куни бўлиб ўтган ҳукумат йиғилишида қабул қилинган қарорга кўра, квота олти ой давомида амал қилади ва учинчи мамлакатларга экспортга нисбатан қўлланилади. Чекловлар заргарлик буюмларини, шунингдек, маҳаллий ҳунармандлар томонидан тайёрланган олтин ва кумуш буюмларни қамраб олади.
Ҳужжат 5 декабрдан кучга киради ва 2026 йил 5 июнгача амал қилади. Ушбу чора ташқи савдони тартибга солиш, экспорт операцияларининг шаффофлигини ошириш ва хомашё ва тайёр заргарлик буюмларининг мамлакат ташқарисига назоратсиз экспорт қилинишининг олдини олишга қаратилган.
