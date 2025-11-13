OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:40, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Арманистонда TRIPP лойиҳаси қачон бошланиши маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform — Арманистонда TRIPP темир йўл линияси қурилиши 2026 йилнинг иккинчи ярмида бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда парламент мажлисида Арманистон бош вазири Никол Пашинян маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    В Армении определены сроки начала строительства маршрута TRIPP
    Фото: Armenpress

    “Биз шу йил охиригача барча тафсилотларни қоғозга туширишимиз керак. Режага кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида келишувга эришиш керак, иккинчи ярмида эса қурилиш ишлари бошланиши керак”, — деди Бош вазир.

    Пашиняннинг сўзларига кўра, темир йўл совет давридаги йўналиш бўйлаб ўтади. Чунки уни бошқа жойда қуриш мумкин эмас.

    “Газ қувури ва электр узатиш линиялари шимолга қараб давом этади”, — дея қўшимча қилди Бош вазир.

    Бош вазир бу жараён Вашингтон декларациясида мустаҳкамланган ҳудудий яхлитлик, суверенитет, юрисдикция, ўзаро ҳуқуқлар ва чегараларнинг дахлсизлиги тамойиллари асосида амалга оширилаётганини таъкидлади.

    Теглар:
    Темир йўл Чегара Жаҳон янгиликлари Арманистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!