Арманистонда TRIPP лойиҳаси қачон бошланиши маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Арманистонда TRIPP темир йўл линияси қурилиши 2026 йилнинг иккинчи ярмида бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда парламент мажлисида Арманистон бош вазири Никол Пашинян маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“Биз шу йил охиригача барча тафсилотларни қоғозга туширишимиз керак. Режага кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида келишувга эришиш керак, иккинчи ярмида эса қурилиш ишлари бошланиши керак”, — деди Бош вазир.
Пашиняннинг сўзларига кўра, темир йўл совет давридаги йўналиш бўйлаб ўтади. Чунки уни бошқа жойда қуриш мумкин эмас.
“Газ қувури ва электр узатиш линиялари шимолга қараб давом этади”, — дея қўшимча қилди Бош вазир.
Бош вазир бу жараён Вашингтон декларациясида мустаҳкамланган ҳудудий яхлитлик, суверенитет, юрисдикция, ўзаро ҳуқуқлар ва чегараларнинг дахлсизлиги тамойиллари асосида амалга оширилаётганини таъкидлади.