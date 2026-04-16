Арманистон ҳаво ҳудудини вақтинча ёпади
ASTANА. Kazinform — 3-5 май кунлари Арманистонда умумий авиация рейслари вақтинча тақиқланади, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Еревандаги мухбири.
Арманистон Республикаси Фуқаро авиацияси қўмитасининг маълумотларига кўра, чеклов мамлакатда кенг кўламли халқаро тадбирлар ўтказилиши муносабати билан жорий этилмоқда. Хусусан, VIII Европа сиёсий ҳамжамияти саммити, Арманистон-Европа Иттифоқи саммити ва Ереван мулоқоти ташаббуси бўлиб ўтади. Кўплаб хорижий делегациялар ҳам ташриф буюриши режалаштирилган.
– Хавфсизлик нуқтаи назаридан, фуқаролик дронларини ўз ичига олган умумий авиациянинг ҳар қандай парвозлари 2026 йил 3-5 май кунлари Арманистон ҳаво ҳудудида тақиқланади, — дейилади расмий баёнотда.
Аввалроқ, VIII Европа сиёсий ҳамжамияти (ЕСҲ) саммити 2026 йил 4 май куни Ереван шаҳрида бўлиб ўтиши ҳақида хабар берилган эди.
Яқинлашиб келаётган саммитнинг асосий мавзуларидан бири алоқа масаласидир. Хусусан, Ўрта йўлакни (Транскаспий халқаро транспорт йўналиши) ривожлантириш ва Европа, Жанубий Кавказ ва Марказий Осиё ўртасида товарлар, энергия ресурслари ва оптик толали алоқа бўйича узлуксиз алоқани таъминлаш масалалари муҳокама қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Пашинян Арманистон бош вазири лавозимига ҳукмрон партия номзоди сифатида кўрсатилди.