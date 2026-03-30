Пашинян Арманистон бош вазири лавозимига ҳукмрон партия номзоди сифатида кўрсатилди
ASTANA. Kazinform — Арманистоннинг амалдаги бош вазири Никол Пашинян 7 июнда бўлиб ўтадиган парламент сайловларида ўзи раҳбарлик қилаётган "Фуқаролик келишуви" партиясидан бош вазир лавозимига номзод қилиб кўрсатилди, деб хабар беради Kazinformнинг Еревандаги мухбири.
Пашинян бу ҳақда Telegram каналида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, "Фуқаролик келишуви" партиясида икки босқичли партия ичидаги овоз бериш натижаларига кўра, у сайлов рўйхатида 933 овоз тўплаб, биринчи ўринни эгаллади.
“Мен партиядошларимга ишончлари, сайлов рўйхатидаги етакчилигимни қўллаб-қувватлаганликлари ва Арманистон Республикаси Бош вазири лавозимига номзод бўлиш шарафи учун миннатдорчилик билдирмоқчиман”, — деб ёзган Пашинян.