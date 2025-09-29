Almaty Marathon-2025 рекордни янгилади
ALMATY. Кazinform – Марказий Осиёдаги энг йирик югуриш мусобақасида 16 149 киши иштирок этди. Бу ҳақда Алмати шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Улар орасида 60 та давлатдан 1383 нафар хорижлик югурувчи бор эди. Бу марафоннинг 14 йиллик тарихидаги янги рекорддир. Иштирокчиларнинг асосий қисмини алматиликлар ташкил этади (14 785 киши). Аммо бошқа ҳудудлар ва хориждан келган спортчилар улуши йилдан-йилга ортиб бормоқда. Хориждан келган энг яхши иштирокчилар учлиги: Россия (513 киши), Қирғизистон (180 киши), Хитой (142 киши).
"Биринчи бўлиш - жасорат" жамғармаси маълумотларига кўра, марафон иқтисодиётга туртки беради: меҳмонларнинг 79 фоизи Алматига яна келишни режалаштирмоқда.
Almaty Marathon ўтган йиллар давомида ҳамкорларнинг солиқ тушумлари деярли уч баравар ошди. Шаҳарда янги кичик ва ўрта бизнес корхоналари очилиб, иш ўринлари яратилди.
Эслатиб ўтамиз, "Реал Мадрид" Алматига етиб келди: мухлислар аэропортда қандай кутиб олишди.