"Реал Мадрид" Алматига етиб келди: мухлислар аэропортда қандай кутиб олишди
ASTANА. Кazinform – Испаниянинг машҳур “Реал Мадрид” футбол клуби футболчилари, мураббийлар штаби ва ходимлари бўлган самолёт Алмати аэропортига қўнди. Kazinform мухбири мухлислар юлдузларни қандай кутиб олганини кўрди.
Мухлислар 28 сентябрь куни эрталабдан “Реал Мадрид” Мадриддан Алматига тўғридан-тўғри чартер рейсда (IB 1401, Iberia авиакомпанияси) учишини билишган. Қўниш вақти аэропортнинг расмий таблосида ҳам кўрсатилди ва одамлар севимли клубини кутиш учун йиғилишди.
Жўнаш олдидан “Реал Мадрид” футболчиларининг клубнинг тўқ кўк рангли логотипи туширилган замонавий костюмлардаги суратлари эълон қилинган эди.
Алмати аэропорти одатдагидек одамлар билан гавжум эди. Халқаро рейс учун махсус келган мухлислар етиб келиш майдонига тўпланишди. Бироқ йиғилганлар кутилгандек кўп бўлмади – “Реал” футболчилари одатдаги эшикдан эмас, жанубий VIP зали орқали чиқишди.
Бироқ, VIP ҳудудида мухлислар анча кўп эди. Улар самолётни панжара ортидан кўришга, сўнг чиқишда ўйинчиларни кутиб олишга ҳаракат қилишди. Узоқ кутишдан сўнг футболчилар VIP терминалдан чиқиб, автобус ва автомобилларга ўтириб, меҳмонхона томон йўл олишди.
Самолёт аэропортдан шаҳарга йўл олганида одамлар йўл бўйлаб саф тортдилар ва "Реал"ни илиқ кутиб олишди.
Полиция жамоат тартибини таъминлади.
Эслатиб ўтамиз, 30 сентябрь куни соат 21:45 да Fkvfnbдаги Марказий стадионда "Қайрат" - "Реал" ўртасидаги Чемпионлар лигаси учрашуви бўлиб ўтади.