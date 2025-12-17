16:16, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Алмати шаҳридаги ўртача иш ҳақи маълум қилинди
ASTANA. Kazinform — Алмати шаҳрида дастлабки тўққиз ойда ўртача ойлик иш ҳақи 539 000 тенгени ташкил этди, деб хабар беради Kazinform.
Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда шаҳар ҳокими Дархан Сатибалди 2025 йилда шаҳарда 92 000 иш ўрни яратилганини, уларнинг 87 фоизи доимий иш ўринлари эканлигини маълум қилди.
— Дастлабки тўққиз ой натижаларига кўра, шаҳарда ўртача ойлик иш ҳақи 539 000 тенгени ташкил этди, бу номинал кўрсаткичда 14,5% га ўсиш ва мамлакат бўйича ўртача кўрсаткичдан 29% га юқори, — деб таъкидлади Дархан Сатибалди.
Эслатиб ўтамиз, бюджетда қарийб икки триллион тенге: Алмати иқтисодиёти йилни ўсиш билан якунламоқда.