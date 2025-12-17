OZ
    16:16, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алмати шаҳридаги ўртача иш ҳақи маълум қилинди

    ASTANA. Kazinform — Алмати шаҳрида дастлабки тўққиз ойда ўртача ойлик иш ҳақи 539 000 тенгени ташкил этди, деб хабар беради Kazinform.

    пул
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда шаҳар ҳокими Дархан Сатибалди 2025 йилда шаҳарда 92 000 иш ўрни яратилганини, уларнинг 87 фоизи доимий иш ўринлари эканлигини маълум қилди.

    — Дастлабки тўққиз ой натижаларига кўра, шаҳарда ўртача ойлик иш ҳақи 539 000 тенгени ташкил этди, бу номинал кўрсаткичда 14,5% га ўсиш ва мамлакат бўйича ўртача кўрсаткичдан 29% га юқори, — деб таъкидлади Дархан Сатибалди.

    Эслатиб ўтамиз, бюджетда қарийб икки триллион тенге: Алмати иқтисодиёти йилни ўсиш билан якунламоқда.

