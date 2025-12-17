Бюджетда қарийб икки триллион тенге: Алмати иқтисодиёти йилни ўсиш билан якунламоқда
ALMATY. Kazinform - Алмати ҳокими Дархан Сатибалди шаҳарнинг 2025 йил январь-ноябрь ойлари учун ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичларини тақдим этди.
Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда шаҳар ҳокими бу йил Алматида юқори бизнес фаоллиги ва ижобий инвестиция суръати сақланиб қолганини таъкидлади. 11 ойлик қисқа муддатли иқтисодий кўрсаткич 11,4% ни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан юқори.
"Иқтисодий ўсишнинг асосий драйверлари қурилиш бўлиб, унда ўсиш 38,3% ни, транспортда 21,5% ни ва ишлаб чиқаришда 16,8% ни ташкил этди", - деди Алмати ҳокими.
Ҳоким юқори инвестиция фаоллиги иқтисодий ўсишни кучайтираётганини таъкидлади. 11 ой ичида шаҳарнинг асосий капиталига 1,9 триллион тенге жалб этилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 19% га кўп. Йил давомида тахминан 500 миллиард тенгега тенг 12 та йирик инвестиция лойиҳаси, жумладан, Haval, Chery ва
Changan енгил автомобилларини ишлаб чиқариш бўйича кўп брендли завод, автомобиль шиналарини резина қолдиқларига қайта ишлаш заводи, шиша идишлар ишлаб чиқариш заводи ва қуёш модулларини ишлаб чиқариш лойиҳалари ишга туширилди.
Йил охирига келиб, Алматининг ялпи минтақавий маҳсулотининг 6,4% га ўсиши кутилмоқда. Иқтисодий ўсиш солиқ тушумларининг барқарор ўсиши билан бирга келади: дастлабки 11 ой ичида маҳаллий бюджетга 1 триллион 970 миллиард тенге тушди, бу ўтган йилга нисбатан 19,4% га кўп.