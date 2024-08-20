OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:39, 20 Август 2024 | GMT +6

    Александр Недовесов АҚШдаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    Александр Недовесов Германиядағы турнирді сәтті бастады
    Фото: olympic.kz

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 56-ракеткаси Александр Недовесов Уинстон-Сейлемда (АҚШ) ўтказилаётган ATP250 турнирининг чорак финалига йўлланма олди.

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада эквадорлик Гонсало Эскобар билан биргаликда кутилмаганда мусобақанинг 2 ракеткаси нидерландиялик Уэс Колхоф ва хорватиялик Никола Мектични мағлуб этди.

    Қизғин кечган баҳс 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 11:9 ҳисобида Недовесов – Эскобар фойдасига ҳал бўлди. Қарийб икки соат давом этган мусобақада Қозоғистон-эквадор жуфтлиги 3 та эйс амалга оширди ва 4 та брейк-пойнтнинг фақат биттасидан фойдаланди. Нидерландия-Хорватия дуэти 4 та эйс, 1 та брейк (6 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Александр Недовесов – Гонсало Эскобар ярим финалга чиқиш учун британиялик Лука Пау – ҳиндистонлик Дхакшинесвар Суреш билан беллашади.

    Қозоғистонлик Михаил Кукушкин ва Дмитрий Попко US Open саралаш турнирининг биринчи босқичида мағлуб бўлди.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!
    telegram