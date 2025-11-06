OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    14:15, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    АҚШга сафар қилган ўзбекистонликлар сони 1,1 минг нафарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида жами 12 953 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда АҚШга сафар қилган.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 минг нафарга ёки 9,3 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • саёҳат – 9 236 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 3 114 нафар;
    • ўқиш – 304 нафар;
    • хизмат юзасидан – 273 нафар;
    • даволаниш – 26 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

