АҚШга сафар қилган ўзбекистонликлар сони 1,1 минг нафарга ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида жами 12 953 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда АҚШга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 минг нафарга ёки 9,3 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- саёҳат – 9 236 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 3 114 нафар;
- ўқиш – 304 нафар;
- хизмат юзасидан – 273 нафар;
- даволаниш – 26 нафар.
