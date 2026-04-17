АҚШ қўшинлари Сурияни тарк этди
ASTANА. Kazinform — Сурия ҳукумати аввал АҚШ кучлари эгаллаб олган барча ҳарбий базаларни назоратга олди. Охирги ҳарбий колонна Хасека провинциясидаги Касрак авиабазасини тарк этди, деб хабар беради Aljazeera.
Шундай қилиб, 2014 йилдан бери давом этаётган АҚШ ҳарбий операцияси якунланди.
Объектларни топшириш жараёни Вашингтон билан келишиб олинди. Бу жараён ноябрь ойида Сурия президенти Аҳмад аш-Шараа ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасидаги учрашувдан сўнг тезлашди.
Курдларнинг SDF қуролли тузилмалари энди миллий армияга қўшилади. Дамашқ Хасеке ва Қамишли шаҳарлари, шунингдек, чегара ҳудудлари устидан назоратни қайта тиклади.
Эрон томонидан қўллаб-қувватланадиган гуруҳларнинг ҳужумларидан ҳимояланиш учун АҚШ қўшинлари Ироқ орқали эмас, балки Иордания орқали олиб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ ва Эрон музокаралари шу ҳафта қайта бошланиши мумкин.