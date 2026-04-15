АҚШ ва Эрон музокаралари шу ҳафта қайта бошланиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Томонлар ўртасидаги давом этаётган босим ва келишмовчиликларга қарамай, музокара жараёни яқин кунларда янги суръатларга эга бўлиши мумкин, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
АҚШ ва Эрон музокарачилари можарони тугатиш бўйича мулоқотни давом эттириш учун ҳафта охирига қадар Исломободга қайтишлари мумкин. Бу ҳақда сешанба куни Покистон ва Эрон расмийлари маълум қилди, деб хабар беради Reuters.
AlJazeera хабарига кўра, музокараларни ўтказиш учун иккита вариант кўриб чиқилмоқда: Исломобод ва Истанбул.
АҚШ президенти Доналд Трамп New York Post газетасига берган интервьюсида янги босқич "кейинги икки кун ичида" бўлиб ўтиши мумкинлигини ва Вашингтон музокараларни яна Покистонда ўтказишга мойил эканлигини айтди.
Учрашувнинг аниқ саналари ҳали келишиб олинмаган, аммо оммавий ахборот воситалари вакиллари унинг жума ва якшанба кунлари оралиғида бўлиб ўтиши мумкинлигини хабар қилишмоқда.
Музокараларнинг асосий мавзулари Эроннинг ядровий дастури, Ҳормуз бўғозини назорат қилиш ва санкциялар режимидир. АҚШ Эрондан ядровий фаолиятини 20 йилгача тўхтатишни талаб қилмоқда, Теҳрон эса уч йилдан беш йилгача бўлган муддатни таклиф қилмоқда. Шу билан бирга, томонлар ўз позициялари бироз яқинлашганини таъкидламоқда.
Покистоннинг воситачилик саъй-ҳаракатлари Исроилнинг Ливандаги «Ҳизбуллоҳ»га қарши ҳужумларини давом эттириши билан мураккаблашмоқда. Исроил ва АҚШ бу ҳаракатлар сулҳ битимининг бир қисми эмаслигини айтса-да, Эрон бунинг аксини ҳисобламоқда.
Музокаралар Яқин Шарқдаги кескинликлар фонида ўтказилмоқда. АҚШ ва Исроил ўртасидаги уруш бошланганидан бери Эрон 28 февраль куни Ҳормуз бўғозини ўз кемаларидан ташқари барча кемалар учун ёпди. Теҳрон бу йўл фақат Эрон назорати остида ва маълум бир ҳақ эвазига очилишини айтган.
Аввалроқ, дунё нефть ва газ таъминотининг тахминан бешдан бир қисми бўғоз орқали ўтар эди, бу эса узоқ давом этадиган оқибатларга олиб келди.
Бунга жавобан, АҚШ ҳарбийлари душанба куни Эрон портларига ва ундан юк ташишни чеклашни бошлади. Теҳрон бўғоздан ўтаётган ҳарбий кемаларни нишонга олиши мумкинлиги ва қўшни Форс кўрфази давлатларидаги портларга қарши жавоб чораларини кўриши ҳақида огоҳлантирди.
Бундан ташқари, АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнc Fox News телеканалига берган интервьюсида Эрон билан музокараларда сезиларли ютуқларга эришилганини айтиб, уларнинг муваффақиятсиз тугагани ҳақидаги хабарларни рад этди.
Аввалроқ Эрон ва АҚШ Покистондаги музокаралар давомида можарони тугатиш бўйича келишувга эриша олмагани ҳақида хабар берилган эди.