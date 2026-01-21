21 январь — муҳандислик қўшинлари куни
АSTANА. Kazinform — 21 январь куни Қозоғистонда энг масъулиятли ва хавфли ҳарбий мутахассисликлардан бири бўлган Муҳандислик қўшинлари куни касбий байрам сифатида нишонланади, деб хабар беради ҚР Мудофаа вазирлигининг матбуот хизмати.
Улар орасида сапёрлар, инженер-разведкачилар, механик-ҳайдовчилар, понтончилар, кинологлар ва бошқа мутахассислар бор. Ҳарбий инженерлар йўлларни тайёрлаш ва таъминлаш, фортификация қурилишларини барпо этиш, мина-портловчи тўсиқларни ўрнатиш ва зарарсизлантириш, ўтиш йўлларини ташкил этиш, шунингдек, қўшинларни сув билан таъминлаш учун жавобгар.
Шу билан бирга, уларнинг вазифасига ҳарбий объектларни ниқоблаш ёки имитация қилиш ҳам киради. Хавфсизликни таъминлашда муҳандислик-сапёрлик бўлинмалари алоҳида аҳамиятга эга. Улар ҳудудни миналардан тозалаш ишларини олиб боради. Бу хизмат юқори касбий тайёргарликни, қатъий интизомни ва стрессга чидамлиликни талаб қилади. Муҳандислик қўшинлари замонавий разведка воситалари, робототехника, ер қазиш ва понтон техникаси билан жиҳозланган.
Ҳарбий муҳандислар фавқулодда ҳолатларнинг оқибатларини бартараф этишга ҳам жалб қилинади. 2024 йил баҳоридаги сув тошқини даврида Ойил ва Есил дарёлари орқали паром ўтиш йўллари ташкил этилиб, 3 мингдан ортиқ одам эвакуация қилинди, тахминан 1,5 минг техника ўтказилди ва 400 тоннадан ортиқ гуманитар ёрдам етказилди.
Қозоғистонлик муҳандислар халқаро миссияларга ҳам сезиларли ҳисса қўшди. Ироқдаги операция давомида улар 4 миллиондан ортиқ портловчи моддаларни зарарсизлантириб, 6,7 минг куб метрдан ортиқ сувни тозалашди. Замонавий техника билан жиҳозланган ва малакали мутахассислар билан тўлдирилган муҳандислик қўшинлари миллий хавфсизлик тизимининг муҳим таркибий қисми бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Мудофаа вазирлигида рақамли лойиҳалар тақдим этилди.