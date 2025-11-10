Мудофаа вазирлигида рақамли лойиҳалар тақдим этилди
ASTANА. Каzinform — Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазирлиги Рақамлаштириш ва IТ ходимлари куни арафасида вазирликнинг асосий рақамли лойиҳаларини тақдим этди. Тадбирда армияни бошқариш, чақирув, ўқитиш ва ўқитиш жараёнини ўзгартирадиган ечимлар намойиш этилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Мудофаа вазирининг рақамлаштириш бўйича ўринбосари Дархан Аҳмедиевнинг сўзларига кўра, рақамли трансформация Президент томонидан белгиланган стратегик йўналишлардан биридир.
— Замонавий армия — нафақат куч ва қудрат, балки, аввало, интеллектдир, — деди у.
Кўргазма майдонида 16 та интерактив платформа фаолият юритди. Иштирокчилар рақамли хизматларнинг ишини реал вақт режимида кўришди.
Асосий лойиҳалар:
- "Smart ҳарбий комиссарлик" — чақирув ҳақида SМS-хабарномалар, автоматик рўйхатдан ўтиш, кечиктиришларни онлайн рўйхатдан ўтказиш. Яқин келажакда тиббий кўриклар ҳам рақамлаштирилади.
- Шартнома хизматига онлайн ёллаш — Jauynger.gov.kz портали орқали. Ҳарбий-техник мутахассисликлар бўйича ўқиш учун навбатга туриш ва йўлланма тизими автоматлаштирилди.
- Sarbaz 2.0 — чақирилувчиларнинг ютуқларини қайд этади, таълим грантларини адолатли тақсимлашга ёрдам беради.
- Ягона таълим платформаси Askeri Ziyat — Мудофаа вазирлигининг коллеж ва ОТМларига онлайн ариза топшириш имконияти.
- ARMIA.KZ — ҳарбий хизмат масалалари бўйича "рақамли маслаҳатчи". Қонунчиликда ўзгаришлар бўлган тақдирда у маълумотларни автоматик равишда янгилайди.
- "Бешта қурол" лойиҳаси — сунъий интеллект ҳарбий тайёргарлик натижаларини таҳлил қилади ва отиш, жисмоний тайёргарлик ва махсус фанлар бўйича индивидуал тавсиялар беради.
2025 йил охирига бориб, шахсий таркибни ҳисобга олиш тизимида хизмат сафарлари, таътил чипталари, моддий сертификат ва ҳарбий унвонларнинг давомийлигини кўрсатувчи кўрсаткич каби саккизта янги модул ишга туширилади.
Вазирлик рақамли ечимлар вақтни тежашини, бюджет харажатларини камайтиришини ва инсон омилини камайтиришини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҳарбий хизматга қабул қилиш ва ҳарбий рўйхатга олиш СИ ёрдамида амалга оширилиши ҳақида хабар берган эдик.