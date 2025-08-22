Ҳарбий хизматга қабул қилиш ва ҳарбий рўйхатга олиш СИ ёрдамида амалга оширилади – Мудофаа сектори қандай рақамлаштирилмоқда
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда Мудофаа соҳасига сунъий интеллект босқичма-босқич жорий этилмоқда. Мисол учун, муддатли ҳарбий хизматчиларни танлаш СИга ўтказилмоқда. Шунингдек, аввал мутахассислар томонидан қўлда бажарилган дастлабки ҳарбий рўйхатга олиш каби ишлар рақамли технологиялар ёрдамида автоматлаштирила бошлади. Шунингдек, маълумки, бундай лойиҳалар туфайли давлат томонидан катта маблағ тежалмоқда. Ҳарбий соҳадаги ушбу ва бошқа рақамли ташаббуслар Jibek joly каналининг махсус репортажида муҳокама қилинди.
“Шу йил охиригача Мудофаа вазирлигида сунъий интеллект бўлимини ташкил қилмоқчимиз. Дарҳақиқат, вазирлигимиз бир неча йилдан буён мудофаа соҳасига сунъий интеллектни жорий қилмоқда. Бундай лойиҳалар сони ортиб бориши билан махсус бўлим ташкил этиш зарурати туғилди. Шу боис, биз ҳозирда кадрларни саралаш, танлаш ва тайёрлаш ишларини олиб бормоқдамиз. 5-6 нафар яхши мутахассисни ишга олишни режалаштирганмиз. Улар сунъий интеллект бўйича лойиҳаларни амалга оширадилар”, – дейди ҚР Мудофаа вазири ўринбосари Дархан Ахмедиев.
Шунингдек, ҳарбий хизматдан озод этилган фуқароларни хабардор қилиш автоматлаштирилганлигини таъкидлади.
“Айни пайтда ўзимизнинг ахборот тизимимизни яратиб, уни бошқа давлат органларининг ахборот тизимлари билан интеграциялаган ҳолда, кимларни ҳарбий хизматдан бўшатиш имконияти борлигини аниқлаяпмиз. Булар асосан талабалар бўлиб, ҳар йили 700 мингга яқин талаба армиядан бўшатилади. Бундан ташқари, касаллар, турмуш қурганлар, болали фуқаролар бор. Уларни ахборот тизимида алоҳида тоифага ажратиб, талабаларга СМС-хабар жўнатдик”, – дейди Дархан Ахмедиев.
Унга кўра, Мудофаа вазирлигининг давлат хизматлари сектори босқичма-босқич проактив тизимга ўтмоқда.
“Фуқарони аризасисиз армиядан бўшатиш мумкин бўлди. Унинг манзилини ўзгартирганда, ҳарбий комиссарликлар уни автоматик равишда рўйхатга олади. У ишга киргач, кадрлар бўлимлари бизга келмасдан туриб ахборот тизимидан маълумот олишлари мумкин. Шу тариқа, бу ягона жараённи проактив жараёнга айлантириш туфайли давлат йилига 1 миллиард тенгедан ортиқ маблағни тежамоқда”, - дейди Мудофаа вазири ўринбосари.
Бундан ташқари, маърузачи ҳозирда 17 ёшга тўлган ўсмирлар ҳарбий хизматга биринчи бўлиб рўйхатдан ўтиш учун ҳеч қаерга бориши шарт эмаслиги, барчаси автоматик тарзда онлайн режимида амалга оширилаётганини таъкидлади.
Шунингдек, мамлакатимизда ҳозирда ҳарбий хизматга чақирилаётган ёшларни сунъий интеллект танлаб олиши маълум бўлди. Электрон маълумотлар базасига киритилган фуқароларнинг маълумоти, бўйи, вазни, оилавий аҳволи каби маълумотлар аскар ҳарбий хизматнинг қайси соҳасига мос келишини аниқлаш имконини беради.
“Барча давлат тизимларидан келадиган маълумотлардан сунъий интеллект улар қайси соҳа ва ҳарбий хизмат турига мос келишини аниқлайди. Соғлик, бўй, кўриш, эшитиш ва уларнинг қобилиятлари каби маълумотларни ҳисоблаб, сунъий интеллект жорий комиссияга тавсиялар беради. Кейин комиссия ўз қарорини қабул қилади. Масалан, ҳаво-десант қўшинларига қабул қилиш учун аскар баланд бўйли ва соғлом бўлиши керак. Ва агар биз уни алоқа ихтисослигига юбормоқчи бўлсак, у яхши эшитишга эга бўлиши керак. Ҳозирда бу тизим синовдан ўтказилмоқда, тез орада уни ишга туширишни режалаштирганмиз”, – дейди ҚР Мудофаа вазирлиги ахборот технологиялари бошқармаси бошлиғи Бекжан Мирзағалиев.