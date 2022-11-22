10:08, 22 Ноябр 2022 | GMT +6
Жанибек Алимханули илк бор дунёнинг энг яхши боксчилари рейтингига кирди
ASTANA. Kazinform – World Boxing News портали 2022 йил ноябр ҳолатига кўра, вазн тоифасидан қатъий назар (pound for pound) дунёнинг энг яхши 50 нафар боксчисининг жорий рейтингини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Яқинда WBO йўналиши бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони унвонини муваффақиятли ҳимоя қилган қозоғистонлик боксчи Жанибек Алимханули илк бор рўйхатга киритилди. У рейтингда 49-ўринни эгаллади.
IBF, WBA Super ва IBO йўналишлари бўйича ўрта вазн тоифаси чемпиони Геннадий Головкин рўйхатнинг 28-поғонасидан жой олди.
Рейтингда оғир вазн тоифасида WBA, WBO ва IBF йўналишлари чемпиони украиналик Александр Усик биринчи ўринни эгаллади. Иккинчи ўринда мексикалик Сауль «Канело» Альварес.