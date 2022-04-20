Ўзбекистонда «Тошкент баҳори» VI Халқаро опера ва балет санъати фестивали ўтмоқда
Мамлакатда маданият ва санъат, шу жумладан, опера ва балет санъати ривожига кўрсатилаётган юксак эътибор айни соҳадаги янги-янги ижодий ғоялар, маданий-маърифий лойиҳалар рўёбига туртки бермоқда.
Ўн кун давомида театр саҳнасида ўзбекистонлик ижрочилар билан бирга Жанубий Корея, Россия, Қозоғистон, Тожикистон ва бошқа хорижий давлатларнинг опера ва балет юлдузлари иштироқ этадилар.
Фестиваль кунлари Жузеппе Вердининг «Травиата», Николай Римский-Корсаковнинг «Шоҳ келинчаги», Гаэтано Доницеттининг «Лючия ди Ламмермур» каби опера асарлари, Александр Бородиннинг «Князь Игорь» операсининг хореографик парчаси бўлмиш «Қипчоқ рақслари», Фредерик Шопеннинг «Шопениана» балет спектакллари ва бошқа мумтоз асарлар томошабинлар эътиборига ҳавола этилади.
«Тошкент баҳори» VI Халқаро опера ва балет фестивали ўзбекистонлик устоз композитор Анвар Эргашевнинг «Ҳумо» балет-спектаклининг янгиланган версияси билан бошланди.