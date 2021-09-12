11:28, 12 Сентябр 2021 | GMT +6
Ўзбекистон 7 ойда Қозоғистондан 47,4 тонна асал импорт қилган
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси мамлакатнинг 7 ой давомида хорижий давлатлардан қанча асал импорт қилганлигини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform қўмитанинг Telegram-каналига таяниб.
Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2021 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 7 та хорижий давлатлардан қиймати 88,2 минг АҚШ долларига тенг бўлган 67,5 тонна асал импорт қилган.
Асал импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 78,2 минг АҚШ долларига ошган.
2021 йилнинг ўтган 7 ойи мобайнида Ўзбекистон энг кўп асал импорт қилган давлатлар:
Қозоғистон – 47,4 тонна;
Россия – 18,6 тонна;
Қирғиз Р. – 1 тонна;
Латвия – 0,3 тонна;
Франция – 0,1 тонна.